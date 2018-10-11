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Ümit Millilerin rakibi Fransa
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ÜMİT MİLLİLERİN RAKİBİ FRANSA

Ümit Millilerin rakibi Fransa

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rouen kentindeki Robert Diochon Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 16 Ekim Salı günü ise 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son karşılaşmasında Macaristan'a konuk olacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Adil Demirbağ (Fatih Karagümrük), Abdurrahim Dursun (Kırklarelispor), Yusuf Acer (Altınordu)

Orta saha: Alican Özfesli (Altınordu), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Fenerbahçe), Deniz Hümmet (Trelleborgs), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Melih Okutan (Boluspor)

Forvet: Umut Bozok (Nimes Olympique), Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Güven Yalçın (Beşiktaş)

Teknik direktör Vedat İnceefetürkiye futbol federasyonuÜmit Milli Futbol Takımı
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