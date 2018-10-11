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Burak Gören: Hedefimiz ilk 4
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BURAK GÖREN: HEDEFİMİZ İLK 4

Burak Gören: Hedefimiz ilk 4

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımına Ankara'da 72-67 yenildi.

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımına Ankara'da 72-67 yenildi.

Karşılaşma sonrası Türk Telekom coachu Burak Gören maçı değerlendirdi.

Gören, "Sahamızdaki ilk Eurocup maçına çıktık. Valencia Eurocup'ın şampiyonluk adaylarından biri. Ama biz de rakibimiz kim olursa olsun sahaya galip gelmek için çıkan bir takımız. Karşılaşmada ilk yarı istediğimizi sahaya koyabildik. Valencia'nın hücum opsiyonlarını belirli ölçüde tıkayabilmemiz bizim gibi yeni oluşan bir takım için ciddi bir başarı oldu. Ancak bunun devamını 3. çeyrekten itibaren korumakta zorlanınca skorda geride düştük. Ancak böyle karşılaşmalardan galip ayrılmak için 25-30 dakika değil maçın tamamı iyi performans göstermemiz gerekiyor. Gösterdiğimiz performansının sürekliliği üzerine çalışmaya yoğunlaşacağız, Hedefimiz grubu ilk dörtte tamamlayarak bir üst tura yükselmek." ifadelerini kullandı. 

VALENCİA CEPHESİ

Valencia coachu Ponsarnau ise karşılaşmanın ardından basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi.

"Telekom güçlü bir şekilde karşılaşmaya başladı. İyi top çevirdiler. Biz ilk yarı üç sayı çizgisinden yetersiz kaldık. Ama ikinci yarı daha iyi bir savunmayla oynadık. Rakibimizin de iyi top çeviremediği bu dakikalarda skor bularak öne geçtik ve karşılaşmadan galip ayrılan taraf olduk"

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