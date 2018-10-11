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İşte Mehmet Altıparmak'ın yeni adresi
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İŞTE MEHMET ALTIPARMAK'IN YENİ ADRESİ

İşte Mehmet Altıparmak'ın yeni adresi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

Açıklamada, Altıparmak’a yeni görevinde başarılar dilendi.
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