Ahmet İlhan'ın ikinci kez babalık sevinci

Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcusu Ahmet İlhan Özek bugün ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Özlem – Ahmet İlhan çifti kızları Selma Su’nun ardından bir kez daha kız çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Klasspor olarak bebeklerine Damla ismi koyan Özek çiftini tebrik ediyor; minik bebek Damla’ya sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.