﻿
Üstündağ'dan Tuna'ya ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÜSTÜNDAĞ'DAN TUNA'YA ZİYARET

Üstündağ'dan Tuna'ya ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.

269 Okunma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Türk Telekom Spor Kulübü başkanlarından Feridun Bilgin de yer aldı.

Görüşmede, Türk voleyboluna katkı sağlanması ve yapılması planlanan yeni spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Türk voleybolunun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Üstündağ ise Tuna'ya voleybola desteğinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

ETİKETLER
Ahmet İlhan'ın ikinci kez babalık sevinci
Türk Telekom, Valencia'yı geçemedi
Ankaragücü'nde 4 imza
Şampiyonlar Kupası Halkbank'ın
Gecekondu'dan muhteşem gece
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 29 karar değişti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿