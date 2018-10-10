Üstündağ'dan Tuna'ya ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyarette eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Türk Telekom Spor Kulübü başkanlarından Feridun Bilgin de yer aldı.

Görüşmede, Türk voleyboluna katkı sağlanması ve yapılması planlanan yeni spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Türk voleybolunun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Üstündağ ise Tuna'ya voleybola desteğinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya plaket ve üzerinde adının yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.