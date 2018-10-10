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Türk Telekom, Valencia'yı geçemedi
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TÜRK TELEKOM, VALENCİA'YI GEÇEMEDİ

Türk Telekom, Valencia'yı geçemedi

Türk Telekom Basketbol Takımı, EuroCup C Grubu 2. maçında Ankara’da Valencia'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 72-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Türk Telekom Basketbol Takımı, EuroCup C Grubu 2. maçında Ankara’da Valencia'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 72-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından 24 takımın mücadele vereceği EuroCup’a davet edildi. Euroleague’le birlikte Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonundan biri olan EuroCup’a davet edilen Türk Telekom Basketbol Takımı, Ankara’da İspanya ekibi Valencia Basket Takımı’nı ağırladı. İlk periyota iyi gibi başlayan Telekom ilk 10 dakikayı 17-10 önde tamamladı. İkinci periyotta oyun disiplininden kopmayan Türk Telekom, ilk yarıyı da 38-31 önde tamamladı. İkinci yarıya kötü başlayan Telekom 3. periyot sonucunda 55-49’luk skorla geriye düştü. Türk Telekom, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 72-67 mağlup ayrıldı.  

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