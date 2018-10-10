﻿
A Milli Futbol Takımı Rize'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI RİZE'DE

A Milli Futbol Takımı Rize'de

A Milli Futbol Takımı, yarın Bosna Hersek ile yapacağı özel maç için Rize'ye ulaştı.

314 Okunma

A Milli Futbol Takımı, yarın Bosna Hersek ile yapacağı özel maç için Rize'ye ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla, Trabzon Atatürk Havalimanı'na gelen milliler, kara yolu ile Rize'de konaklayacağı otele geçti. Rize'de kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyon (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de yer aldı.

A Milli Takım, Bosna Hersek maçının son antrenmanını bu akşam Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak.

Teknik direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılımıyla akşam saatlerinde basın toplantısı düzenlenecek. 

ETİKETLER
Ankaragücü'nde 4 imza
Şampiyonlar Kupası Halkbank'ın
Gecekondu'dan muhteşem gece
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 29 karar değişti
Türk Telekom, Avrupa sınavında
3
Gençlerbirliği'nde tecrübe konuşuyor...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿