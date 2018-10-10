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Ankaragücü'nde 4 imza
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ANKARAGÜCÜ'NDE 4 İMZA

Ankaragücü'nde 4 imza

Ankaragücü, altyapıdan 4 futbolcuya profesyonel sözleşme imzalattı.

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Ankaragücü alt yapıdan 4 oyuncuya imza attırdı.

Altyapıdan yetişen Burak Evren, Emre Batuhan Adıgüzel, Mahmut Altınkaya ve Ender Aygören ile profesyonel sözleşme imzalatıldı.
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