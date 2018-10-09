Gecekondu'dan muhteşem gece

MKE Ankaragücü taraftar derneklerinden Gecekondu, gelenekselleşmesini öngördüğü bir geceyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Dernek, her yıl, Ankaragücü’nün kuruluş tarihi olan 1910’u sembolize edecek, "Kendi Tarihinde (Tarih: 19.10), Kendi Saatinde (Saat 19.10 )" sloganıyla dayanışma gecesi yapmayı planlıyor.

Bu yıl ilki düzenlenecek gece 19 Ekim saat 19.10’da Ankara JW Marriot Otel’de yapılacak.

“Daha Güçlü Bir Ankaragücü İçin Dayanışmayı Yükseltelim”

Ankaragücü taraftar derneklerinden “1910 Taraftarlar Derneği Gecekondu” bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dernek, Ankaragücü taraftarlarını, Ankaralı iş insanlarını ve Ankaragücü’ne emek vermiş kişileri bir gecede buluşturmayı planlıyor. “Dayanışma” gecesi adı altında yapılacak gecenin amacı için, Ankaragücü’nün küme düştüğü 2012 yılına atıfta bulunarak, “Bir daha o kötü rüyayı görmek istemiyoruz. Daha güçlü bir Ankaragücü için dayanışmayı yükseltelim.” deniyor.

Dernekten yapılan açıklama şöyle devam ediyor:

“7 yıllık kötü bir rüya gördük. Sıkıntılar çektik, zorluklarla mücadele ettik. 7 yıl sevdalımız Ankaragücümüzle birlikte bir kabusu yaşadık. Neyse ki o meşum rüyadan uyandık, kabus bitti. Şimdi tekrar, kendi evimizde ve yerimizdeyiz. Süper ligde hakettiğimiz başarılar için ter döküyoruz.

Bir daha bu tür rüyaları görmemek için birarada olmanın, dayanışmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla bir geleneği başlatmak istiyoruz. Bu gelenekle, her yıl, kulübümüzün kuruluş tarihini de sembolize edecek olan, 19 Ekim’de yani 19.10, saat 19.10’da biraraya gelmeyi hedefliyoruz. Bu gecede; hem kulübümüze hem de taraftar derneğimize destek olacağız. Daha başarılı bir Ankaragücü için dayanışmayı yükseltecek, gücümüze güç katacağız.

Bu yıl ilkini yapacağımız gecede;

Kulübümüzün şanlı tarihini bir kez daha hatırlayacağız. Daha başarılı bir tarih için geçmişe bakacağız.

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu’nun hikayesini sizlerle paylaşacağız.

Unutulmaz, efsana 11’imizi hatırlayacak, onlara bir nebze olsun ahde vefamızı gösteren ödül töreni düzenleyeceğiz.

Ankaragücümüze gönül ve emek vermiş, özellikle zor dönemde yanında yer almış, sorumluluktan kaçmamış kulüp yöneticileri, taraftarlar, iş insanlarına “Teşekkür” plaketleri vereceğiz.

Ankaragücümüzün taraftar marşlarını üreten ve seslendiren sanatçı dostlarımızla birlikte marşlarımızı seslendireceğiz.

Futbolculuk tarihi kulübümüzde başlamış ya da yolu Ankaragücü’nden geçmiş başarılı spor insanlarını davet edecek, onlardan da güç ve moral alacağız.

Gecemizi hem kulübümüzün internet ve sosyal medya hesaplarından hem de derneğimizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlayacağız.”

GECE KLASSPOR'DAN ÖZEL CANLI YAYINDA OLACAK