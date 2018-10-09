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Türk Telekom, Avrupa sınavında
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TÜRK TELEKOM, AVRUPA SINAVINDA

Türk Telekom, Avrupa sınavında

ULEB Avrupa Kupası C grubunda mücadele eden Türk Telekom, evindeki ilk sınavını 9 Ekim Salı günü İspanya'nın Valencia ekibi karşısında verecek.

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Zenit'e deplasmanda mağlup olan Başkent ekibi, İspanyol temsilcini yenerek, grupta ilk galibiyetini almak istiyor.

Türk Telekom'un tecrübeli kaptanı Ender Arslan, Ankaralı basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

Valencia'nın gücüne dikkat çeken Başantrenör Burak Gönen ise, zor bir maç olacağını kaydetti.

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Türk Telekom - Valencia maçı saat 20:00'de başlayacak.

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