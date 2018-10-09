Cocu'nun 60 dakika takıntısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Phillip Cocu, şu ana kadar sahaya istenen futbolu yansıtamadı. Süper Lig’de 8 haftanın sonunda 15. sırada yer alan Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Hollandalı teknik adam, oynattığı kötü futbolun yanı sıra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de dikkat çekti.
9 müsabakada 60’tan sonra değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 12 müsabakanın 9’unda 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Beşiktaş karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekilde 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi.
Phillip Cocu’nun 60. dakikadan sonra yaptığı değişiklikler şöyle:
Fenerbahçe-Bursaspor: Soldador-Dirar (dk. 66)
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Ekici-Valbuena (dk. 63)
Göztepe-Fenerbahçe: Nabil Dirar-Barış Alıcı (dk. 64)
Fenerbahçe Kayserispor: Mehmet Ekici-Michael Frey (dk. 66)
Konyaspor-Fenerbahçe: Aatif-Eljif Elmas (dk. 66)
Benfica-Fenerbahçe: Valbuena-Mehmet Ekici (dk. 61)
Fenerbahçe-Benfica: Mehmet Topal-Barış Alıcı (dk. 65)
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Aatif-Barış Alıcı (dk. 64)
Fenerbahçe-Spartak Trnava: Reyes-Şener, Ayew-Valbuena (dk. 76)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.