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Cocu'nun 60 dakika takıntısı
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COCU'NUN 60 DAKİKA TAKINTISI

Cocu'nun 60 dakika takıntısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.

Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Phillip Cocu, şu ana kadar sahaya istenen futbolu yansıtamadı. Süper Lig’de 8 haftanın sonunda 15. sırada yer alan Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Hollandalı teknik adam, oynattığı kötü futbolun yanı sıra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de dikkat çekti.

9 müsabakada 60’tan sonra değişiklik 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 12 müsabakanın 9’unda 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Beşiktaş karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekilde 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi. 

Phillip Cocu’nun 60. dakikadan sonra yaptığı değişiklikler şöyle:

Fenerbahçe-Bursaspor: Soldador-Dirar (dk. 66) 

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Ekici-Valbuena (dk. 63) 

Göztepe-Fenerbahçe: Nabil Dirar-Barış Alıcı (dk. 64) 

Fenerbahçe Kayserispor: Mehmet Ekici-Michael Frey (dk. 66)

Konyaspor-Fenerbahçe: Aatif-Eljif Elmas (dk. 66) 

Benfica-Fenerbahçe: Valbuena-Mehmet Ekici (dk. 61)

Fenerbahçe-Benfica: Mehmet Topal-Barış Alıcı (dk. 65)

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Aatif-Barış Alıcı (dk. 64) 

Fenerbahçe-Spartak Trnava: Reyes-Şener, Ayew-Valbuena (dk. 76)  

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