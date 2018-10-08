Gençlerbirliği'nde tecrübe konuşuyor...

Lige 8’de 8 yaparak rekor bir giriş yapan Gençlerbirliği’nde skor yükü birden fazla oyuncuya dağılırken , maçlara tecrübeli oyuncular da ağırlığını koymaya başladı.

37 yaşındaki golcü Mert Nobre attığı 3 gol ve yaptığı bir asistle skor yükünde önemli bir performansa imza atarken, onu yine 3’er golle Nadir Çiftçi ve Bekir Yılmaz takip ediyor.

Skor yükünde bir diğer dikkat çeken isim ise başkent ekibinde Stephane Sessegnon oldu. Beninli yıldız, yaptığı 2 gol ve 2 asistin yanı sıra oyun içindeki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlerbirliği’nin başarılı sol beki Alper de savunma katkısının yanı sıra 2 gol ve 2 asistle takımını taşıyan isimlerden. Tecrübeli bir başka isim olan Ahmet İlhan Özek ise takımına 1 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Yine koşu mesafelerinde de tecrübeli isimler göz dolduruyor. Son lig maçında Altay’ı 1-0’lık skorla geçen Gençlerbirliği’nde sahanın en çok koşan ismi 11.2 km ile Stephane Sessegnon oldu. Sessegnon bu mesafeyle sahanın da en çok koşan ismi olmayı başardı. Onu takip eden iki isim ise 10.5km ile Selçuk Şahin ve Mert Nobre oldu. Ayrıca bu maçta Gençlerbirliği adına 7 oyuncu koşu mesafelerinde 10km barajını geçerek ayrı bir başarıya imza attı.

Gençlerbirliği kaptanı Selçuk Şahin son 3 maçta ilk 11 başlarken , oyun içindeki katkısının, kazandığı ikili mücadele ve pas sayasının yanı sıra koşu mesafelerinde de her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Gençlerbirliği’nin 37 yaşındaki yıldızı, ilk kez 11’de başladığı Ümraniyespor maçı ve sonrasında oynadığı Afjet Afyonspor maçlarında Gençlerbirliği’nin en çok koşan ismi olmayı başardı. Selçuk Şahin ilk 11 başladığı maçlarda liderliği sadece bir kez Altay maçında Stephane Sessegnon’a kaptırdı.

Erkan Sözeri’nin vazgeçemediği oyunculardan biri olmayı başaran Yasin Pehlivan da koşu mesafesi olarak takımında bir çok maçta ilk 3 sırada yer alarak orta sahada takımına önemli bir katkı yaptı. Erkan Sözeri’nin 8 maçta da görev verdiği ve 720 dakika sahada kalan 4 isim var. Savunmadaki üç isim Luccas Claro, Ahmet Oğuz ve Alper Uludağ ile orta sahadan Yasin Pehlivan, 720 dakika sahada kalarak takımlarını hiç yalnız bırakmadılar.

Öte yandan tecrübeli futbolcuların taşıdığı Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri gençlere de şans vermeyi ihmal etmedi. Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor maçlarında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan 21 yaşındaki Mert Çetin sahada yer aldığı 450 dakikada gösterdiği başarılı performansla Ümit Milli Takıma seçilirken, 20 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir ve 19 yaşındaki Rahmetullah Berişbek ilk 8 haftada Sözeri'den süre bulan altyapı çıkışlı diğer genç oyuncular oldu.