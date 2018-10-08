TSYD Ankara'da görev değişikliği

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde başkanlığa Hüseyin Doğru getirildi.

Alper Bakırcıgil, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etti. Dernekte gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Bakırcıgil'in istifası kabul edildi.

Toplantıda Bakırcıgil'in yerine oy birliğiyle başkanlığa Hüseyin Doğru seçildi. Yönetim kurulu toplantısında yeni görev dağılımı da yapıldı.

Asbaşkanlığa Nihat Uçar ve Cem Çınar, şube sekreterliğine Altan Altun, mali saymanlığa İbrahim Ateşoğlu getirilirken, Buğra Ersavaş ve Çağlar Bülent Sansar da üye olarak yönetimde yer aldı.

Şubenin yeni başkanı olan Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru, katkılarından dolayı Alper Bakırcıgil'e plaket takdim etti.

Klasspor olarak Ankara spor basını basını ve Ankara sporu için yıllardır emek veren Alper Bakırcıgil'e teşekkür ediyor, Hüseyin Doğru'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.