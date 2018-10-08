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Ankara'da başarı var ama seyirci neden yok?
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ANKARA'DA BAŞARI VAR AMA SEYİRCİ NEDEN YOK?

Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu'ya genel yayın yönetmenimiz Bülent Atlas sordu. Başarı var ama seyirci neden yok?

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Ankara’nın voleybolda Şampiyonlar Liginde final oynayan, şampiyonluklar kazanan, dünya yıldızlarını şehre getiren takımları var. Ancak bu başarılara rağmen salonları Ankaralı sporseverler doldurmuyor.

Sporda başarıya aç bu şehirde Voleybol’a ilginin neden artmadığını Voleybol Federasyonu asbaşkanı Ahmet Göksu’ya sorduk.

Röportajın tamamı videoda…

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