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Ziraat Bankası Balkan Şampiyonu oldu
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ZİRAAT BANKASI BALKAN ŞAMPİYONU OLDU

Ziraat Bankası Balkan Şampiyonu oldu

Ziraat Bankası, Balkan Şampiyonu olarak CEV Kupasına katılmayı hak etti...

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Ülkemizi Balkan Kupası'nda temsil eden takımımız, Bulgaristan takımlarından SCV Hebar ile karşı karşıya geldi. Kupaya ev sahipliği yapan Bulgaristan’ın Pazarcık şehrinde oynanan karşılaşmayı takımımız 3-2 kazandı. 

Vasil Levski Sports Arena’da oynanan mücadelenin setleri; 17-25, 25-22, 21-25, 25-18, 15-12 lehimize sonuçlandı ve takımımız Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

YER: Vasil Levski Sports Hall (Bulgaristan – Pazarcık)

SETLER: 17-25, 25-22, 21-25, 25-18, 15-12

SÜRE: 2 saat 1 dakika

ZİRAAT BANKASI: Enes Atlı, Farhad Ghaemi, Michal Finger, Emre Savaş, Nikola Jovovıc, Koray Şahin (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Ümüt  Demir, Fırat Ezel Filiz, Saber Kazemi, Selim Demir, Kemal Kayhan)

SCV HEBAR: Stoyko Nanchev, Vancislav Ragin, Martin Simenov, Alexandar Ljaftov, Bradley Guntar (Petar Karakasev, Ilan Bojkov, Georgi Chalakov, Mikhail Nikkel, Ivan Stanev)
 

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