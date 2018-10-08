Ankaragücü'nden Bursalı köfteciye kınama...

Bursaspor maçının ardından Ankara’ya dönüş yolunda taraftarlarımız Köfteci Yusuf adında bir restorana girmek istemiş ancak söz konusu müessesenin çalışanları, taraftarlarımızı restorana almamıştır.

Özellikle son dönemlerde Türkiye’ye Fair Play dersi veren taraftarlarımız, her vatandaşının hakkı olan beslenme hakkını kullanmak ve ihtiyaçlarını gidermek için içeriye girmek istemiş ancak karşılarında birçok polis ile bekleyen ismi geçen restoranın çalışanları, kendilerine terörist muamelesi yapmış, aşağılamak istemiştir.

İnsani hakları engelleyen bu müessesenin ahlaksız ve hukuksuz davranışını kınıyor, yetkililer tarafından biran önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu ahlaksız davranışa maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiliyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü