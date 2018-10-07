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Atiker Konyaspor 2 - Beşiktaş 2
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ATİKER KONYASPOR 2 - BEŞİKTAŞ 2

Atiker Konyaspor 2 - Beşiktaş 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Atiker Konyaspor 2 - Beşiktaş 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne (84' Abdou Traore), Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Jens Jonsson (75' Amir Hadziahmetovic), Deni Milosevic (64' Moryke Fofana), Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Loris Karius, Pepe, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Ryan Babel, Ricardo Quaresma (46' Jeremain Lens), Atiba Hutchinson, Gary Medel, Adem Ljajic (75' Oğuzhan Özyakup), Vagner Love (89' Enzo Roco)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Serkan Çınar

Goller: DK 31: Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor), DK 79: Vagner Love (Beşiktaş), DK 80: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 90: Paolo Hurtado (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 2: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 33: Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), DK 34: Fallou Diagne (Atiker Konyaspor), DK 37: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 49: Adem Ljajic (Beşiktaş), DK 49: Gary Medel (Beşiktaş), DK 54: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 63: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 66: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 71: Paolo Hurtado (Atiker Konyaspor), DK 83: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 90: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 90: Pepe (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: DK 28: Domagoj Vida (Beşiktaş)

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