Osmanlıspor 1 - Adana Demirspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Osmanlıspor ile Adana Demirspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (74' Oğuzhan Erdoğan), Hasan Kılıç (77' Sinan Kurt), Tugay Kaçar, Tortol Lumanza Lembi (86' Ousmane N'diaye), Eric Ayuk Mbu, Magaye Gueye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Galip Güzel, Berk Yıldız (68' Orkan Çınar), Hamidou Traore (85' Batuhan Karadeniz), Erdal Öztürk (58' Jakub Kosecki), Pote, Herve Kage
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay, Yiğit Arslan
Gol: DK 53: Tugay Kaçar (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), DK 34: Erdal Öztürk (Adana Demirspor), DK 79: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), DK 83: Galip Güzel (Adana Demirspor), DK 90: Orkan Çınar (Adana Demirspor)
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