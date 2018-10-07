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Adanaspor 2 - Balıkesirspor Baltok 1
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ADANASPOR 2 - BALIKESİRSPOR BALTOK 1

Adanaspor 2 - Balıkesirspor Baltok 1

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

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Adanaspor 2 - Balıkesirspor Baltok 1

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

Adanaspor: Goran Karacic, Veli Kızılkaya, Digao (82' Onur Akbay), Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Abdulkadir Özdemir (11' Yener Arıca), Hakan Barış, Gökhan Sazdağı, Robert Feczesin (67' Oğuz Han Aynaoğlu), Famoussa Kone

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (56' Tomislav Glumac), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama (51' Furkan Çil), Sedat Şahintürk, Steve Beleck, Mahatma Otoo (70' Okan Alkan)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal, Sarperbarış Saka

Goller: DK 27: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 34: Robert Feczesin (Adanaspor), DK 61: Famoussa Kone (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK -5: Atilla Özmen (Balıkesirspor Baltok), DK 3: Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok), DK 17: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 72: Yener Arıca (Adanaspor), DK 79: Özkan Taştemur (Adanaspor), DK 85: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), DK 89: Goran Karacic (Adanaspor), DK 90: Renan Diniz (Adanaspor)

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