Akhisar Bel. 1 - Trabzonspor 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Kadir Keleş (74' Onur Ayık), Mustafa Yumlu (31' Dany Nounkeu), Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko, Josue, Helder Barbosa, Güray Vural, Aykut Çeviker, Elvis Manu (46' Evgen Seleznyov)
Teknik Direktör: Cihat Arslan
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Hugo Rodallega (72' Yusuf Yazıcı), Jose Sosa, Ogenyi Onazi, Vahid Amiri (66' Olcay Şahan), Abdülkadir Ömür (90' Batuhan Artarslan), Burak Yılmaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Ali Şansalan
Goller: DK 35: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 43: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 67: Filip Novak (Trabzonspor), DK 77: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 39: Zargo Toure (Trabzonspor), DK 66: Dany Nounkeu (Akhisar Bel.), DK 77: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 79: Joao Pereira (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu
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