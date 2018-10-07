Fenerbahçe 0 - M.Başakşehir 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Fenerbahçe ile M.Başakşehir Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes (65' Mehmet Topal), Mauricio Isla, Andre Ayew, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Elif Elmas (81' Roberto Soldado), Islam Slimani, Michael Frey (59' Yassine Benzia)
Teknik Direktör:
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M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni (46' Eljero Elia), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (64' Milos Jojic), Emmanuel Adebayor (79' Rijad Bajic)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Yaşar Kemal Uğurlu
Sarı Kartlar: DK 34: Diego Reyes (Fenerbahçe), DK 38: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 40: Manuel Da Costa (M.Başakşehir), DK 58: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 60: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 65: Eljero Elia (M.Başakşehir), DK 83: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 87: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 87: Mauricio Isla (Fenerbahçe)
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