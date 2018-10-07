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Atiker Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, , Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, , Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Atıba Hutchınson, , Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Serkan Çınar

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Atiker Konyaspor 2 - Beşiktaş 2
Göztepe 3 - Atiker Konyaspor 2
Göztepe - Atiker Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Beşiktaş 2 - Kayserispor 0
Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Fenerbahçe 1 - Beşiktaş 1
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