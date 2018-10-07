Atiker Konyaspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:30'da başlayacak Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, , Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, , Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Beşiktaş: Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Gary Alexıs Medel Soto, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Ryan Guno Babel, Atıba Hutchınson, , Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Serkan Çınar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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