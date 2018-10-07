Osmanlıspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak Osmanlıspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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