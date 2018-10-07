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Osmanlıspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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OSMANLISPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Osmanlıspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmanlıspor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak Osmanlıspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Ahmet Eyüp Türkaslan, , Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Galip Güzel, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Mıckael Franck Pote, Herve Kage, Mılan Mıtrovıc, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Metin, Selahattin Altay, Yiğit Arslan

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