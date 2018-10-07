Adanaspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Goran Karacıc, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal, Sarperbarış Saka
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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