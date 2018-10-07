﻿
Adanaspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adanaspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Adanaspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

292 Okunma

Adanaspor - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak Adanaspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, , Goran Karacıc, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Souza Dınız, Famoussa Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal, Sarperbarış Saka

﻿

Adanaspor 2 - Balıkesirspor Baltok 1
Giresunspor 0 - Adanaspor 1
İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Balıkesirspor Baltok 2 - Altay 1
Balıkesirspor Baltok - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿