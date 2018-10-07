Boluspor 1 - Giresunspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Boluspor ile Giresunspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze, Mustafa Durak (81' Bilal Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan (67' İsmail Haktan Odabaşı), Burak Asan, Özgürcan Özcan (73' Franck Etoundi)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Ferhat Görgülü, Muhammet Reis (73' Muhammed Ildiz), Guy Landel, Zeni Husmani (58' Kağan Miray Bağış), Adama Ba (80' Bahadır Erol), Kürşad Sürmeli, Abiola Dauda
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Baran Eraslan, Caner Ak
Goller: DK 15: Chukwuma Akabueze (Boluspor), DK 67: Abiola Dauda (Giresunspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 57: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 90: Gökhan Değirmenci (Boluspor), DK 90: Burak Asan (Boluspor), DK 90: Franck Etoundi (Boluspor)
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