İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Güray Vural, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, , , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.