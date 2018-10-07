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İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AKHİSAR BEL. - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Akhisar Bel. ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Güray Vural, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, , , Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdülkadir Ömür, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Ali Şansalan

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Trabzonspor 4 - Kasımpaşa 2
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