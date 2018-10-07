İşte Fenerbahçe - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Fenerbahçe - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, , , , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas
Teknik Direktör:
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M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Yaşar Kemal Uğurlu
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