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İşte Fenerbahçe - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Fenerbahçe - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, , , , , , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleonı, Mahmut Tekdemir, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Fehmi Mert Günok, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Yaşar Kemal Uğurlu

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