Elazığspor 0 - Gazişehir Gaziantep FK 5
Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Elazığspor ile Gazişehir Gaziantep FK Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 5-0 kazandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (54' Kadir Taşoğlu), Orhan Şam, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos (68' Ahmet Aras), Moussa Bagayoko (86' Eren Çinkılınç), Lamine Diarra
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (85' Mahmut Bilir), Prince Segbefia (72' Kubilay Aktaş), Kerim Avcı, Igor Wanderson, Yonathan Del Valle, Oğulcan Çağlayan (80' Seifedin Chabbi)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan, Murat Erdoğan
Goller: DK 20: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 72: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 79: Igor Wanderson (Gazişehir Gaziantep FK), DK 82: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 22: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 27: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 34: Igor Wanderson (Gazişehir Gaziantep FK), DK 45: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 73: Adem Alkaşi (Elazığspor), DK 75: Emre Öztürk (Elazığspor)
Kırmızı Kartlar: DK 30: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 90: Elmar Bjarnason (Elazığspor)
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