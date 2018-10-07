﻿
Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOLUSPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

599 Okunma

Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, , Kayacan Erdoğan, Ba Adama, , Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hakem: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Baran Eraslan, Caner Ak

﻿

Boluspor 1 - Giresunspor 1
Giresunspor 0 - Adanaspor 1
İşte Giresunspor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
İstanbulspor 1 - Boluspor 3
İşte İstanbulspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
İşte Altay - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿