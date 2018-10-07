Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Mamadou Dıarra, Melih Okutan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, , Kayacan Erdoğan, Ba Adama, , Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Baran Eraslan, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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