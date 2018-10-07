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Evkur Y.Malatyaspor 4 - Demir Grup Sivasspor 4
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EVKUR Y.MALATYASPOR 4 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 4

Evkur Y.Malatyaspor 4 - Demir Grup Sivasspor 4

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 4 - Demir Grup Sivasspor 4

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran (64' Eren Tozlu), Issam Chebake, Mitchell Donald (90' Ahmed Ildiz), Adem Büyük, Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Sulley Muniru (46' Michael Pereira), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Carl Medjani, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (56' Paul Papp), Robinho, Muhammet Demir (76' Arouna Kone), Emre Kılınç (71' Gabriel Torje)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 11: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 17: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 21: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 24: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 67: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 75: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 77: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 80: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 27: Douglas (Demir Grup Sivasspor), DK 62: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 63: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı Kart: DK 52: Douglas (Demir Grup Sivasspor)

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