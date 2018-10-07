Evkur Y.Malatyaspor 4 - Demir Grup Sivasspor 4
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran (64' Eren Tozlu), Issam Chebake, Mitchell Donald (90' Ahmed Ildiz), Adem Büyük, Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Sulley Muniru (46' Michael Pereira), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Carl Medjani, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (56' Paul Papp), Robinho, Muhammet Demir (76' Arouna Kone), Emre Kılınç (71' Gabriel Torje)
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 11: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 17: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 21: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 24: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 67: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 75: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 77: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 80: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), DK 27: Douglas (Demir Grup Sivasspor), DK 62: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 63: Sadık Çiftpınar (Evkur Y.Malatyaspor), DK 81: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı Kart: DK 52: Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.