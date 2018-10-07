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İşte Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
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İŞTE ELAZIĞSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Elazığspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Lamine Dıarra, Emre Öztürk

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Kerim Avcı, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör:

Hakem: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan, Murat Erdoğan

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