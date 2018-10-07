İşte Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Elazığspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Ali Fırat Okur, Lamine Dıarra, Emre Öztürk
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Kerim Avcı, Kossı Prınce Segbefıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan, Murat Erdoğan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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