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Evkur Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...
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EVKUR Y.MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, , , Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Arturo Rafeal Mina Meza, , Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjanı, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Robson De Souza, Muhammet Demir, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal, Tugay Kaan Numanoğlu

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