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Altınordu 1 - İstanbulspor 1
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ALTINORDU 1 - İSTANBULSPOR 1

Altınordu 1 - İstanbulspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altınordu ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 1 - İstanbulspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altınordu ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Sefa Yılmaz (68' Mehmet Murat Uçar), Muhammed Mert, Alican Özfesli (76' Kemal Rüzgar), Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün, Serdar Deliktaş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Jerry Akaminko, Ali Dere, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Demirci (60' Arif Morkaya), Aldin Cajic, Barış Örücü (85' Murat Duruer), Clesio Bauque, İbrahim Yılmaz (66' Halil Çolak)

Teknik Direktör:

Hakem: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç, Yasin Kol

Goller: DK 12: Erhan Erentürk (Altınordu), DK 74: Onur Ergün (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 64: Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), DK 83: Serdar Deliktaş (Altınordu), DK 90: Yusuf Acer (Altınordu), DK 90: Jerry Akaminko (İstanbulspor)

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