Antalyaspor 0 - Galatasaray 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Maicon Marques, Chico, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (73' Danilo Campos), Doğukan Sinik (68' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ozan Kabak, Fernando Reges, Younes Belhanda (76' Maicon Roque), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues (62' Sofiane Feghouli), Henry Onyekuru (85' Ryan Donk), Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Tokat
Gol: DK 87: Ryan Donk (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 5: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 40: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 47: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 90: Fernando Reges (Galatasaray)
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