Kartal: "Süper Lig'in en sıkıntılı teknik direktörü benim"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yönetime gönderme yaptı. Kartal, "Süper Lig’de en sıkıntılı teknik direktör benim. Antrenman sahamız yok. Maddi sıkıntılar üst düzeyde. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsınız. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Ankaragücü, sahadan 10 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz sıkıntılarla başladı maç. Sakatlar oyun planımızı etkiledi. Erken değişikliklerden sonra oyundaki bütünlüğümüzün ve konsantremizin dağıldığını gördük. İyi oynayamadık, istediklerimizi sahada yapamadık.

Rakibin de eksikleri vardı. Rakibimiz golü bulduktan sonra oyunu kontrol edip, 2’nci, 3’üncü golü bulmak için taktik anlamda felsefe koydu. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmak istiyoruz. Sakat oyuncuların takıma girmesi için yoğun mücadele içindeyiz. Malatya maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, çıkmak istiyoruz. Bugün iyi oynamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Kendimizi Malatya maçında affettirmek istiyoruz. Milli maç arası bizim için şans, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.



"Süper Lig’in en sıkıntılı teknik direktörü benim"

Kulüpte maddi sıkıntıların devam ettiğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Bunu herkes biliyor. Süper Lig’de en sıkıntılı teknik direktörü benim. Antrenman sahamız yok. Maddi sıkıntılar üst düzeyde. Geçen seneden bugüne kadar bu sıkıntılarımız devam ediyor. Geçen sene yerli oyuncumuz çoktu, konuşarak çözüyorduk. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsınız. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar. Futbolcu sahip çıktığı zaman parayı düşünmez ama bizde bugün bu eksikti” dedi.