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Kartal: "Süper Lig'in en sıkıntılı teknik direktörü benim"
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KARTAL: "SÜPER LİG'İN EN SIKINTILI TEKNİK DİREKTÖRÜ BENİM"

Kartal: "Süper Lig'in en sıkıntılı teknik direktörü benim"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yönetime gönderme yaptı.

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Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bursaspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yönetime gönderme yaptı. Kartal, "Süper Lig’de en sıkıntılı teknik direktör benim. Antrenman sahamız yok. Maddi sıkıntılar üst düzeyde. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsınız. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Ankaragücü, sahadan 10 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz sıkıntılarla başladı maç. Sakatlar oyun planımızı etkiledi. Erken değişikliklerden sonra oyundaki bütünlüğümüzün ve konsantremizin dağıldığını gördük. İyi oynayamadık, istediklerimizi sahada yapamadık.

Rakibin de eksikleri vardı. Rakibimiz golü bulduktan sonra oyunu kontrol edip, 2’nci, 3’üncü golü bulmak için taktik anlamda felsefe koydu. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmak istiyoruz. Sakat oyuncuların takıma girmesi için yoğun mücadele içindeyiz. Malatya maçına da en iyi şekilde hazırlanıp, çıkmak istiyoruz. Bugün iyi oynamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Kendimizi Malatya maçında affettirmek istiyoruz. Milli maç arası bizim için şans, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

"Süper Lig’in en sıkıntılı teknik direktörü benim"
Kulüpte maddi sıkıntıların devam ettiğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Bunu herkes biliyor. Süper Lig’de en sıkıntılı teknik direktörü benim. Antrenman sahamız yok. Maddi sıkıntılar üst düzeyde. Geçen seneden bugüne kadar bu sıkıntılarımız devam ediyor. Geçen sene yerli oyuncumuz çoktu, konuşarak çözüyorduk. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsınız. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar. Futbolcu sahip çıktığı zaman parayı düşünmez ama bizde bugün bu eksikti” dedi. 

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5
Mehmet Ali
7 Ekim 201808:20
Bursaspor'la hazırlık maçı yaptığımızda Avrupai bir futbol oynayan Ankaragücü vardı kardeşlik bozulmasın diye 2 yarı maçı rolantiye aldı ve Bursaspor taraftarı kendi takımını maç bitimi yuhaladı. Bu geçen sürede biz geriledik onlar yaptığı yeni transfer ve çalışmalar iyi noktaya getirmiş. Bence Ankaragücü son günlerde maç kaybetmesini saha ve sakitliklara bağlamak yanlış bir sıkıntı var,aralarında çözemezlerse yakında suyu çıkar.
4
Kaan
6 Ekim 201823:55
Bu ne Tamam anladık parasız yönetim Başkan olmuyor bunu anlamak çokmu zor
3
Taraftar
6 Ekim 201822:47
Devre arasinda yapilacak iyi bir forvet ile su anki kadromuz takimi ligde tutabilecek seviyede. Ancak takim dusus icinde. Oncelikle bu kadar fazla sakatlik ve oyundaki isteksizlik neden oluyor. Antremanla mi ilgili yoksa maddi problemlerden kaynakli psikolojik tavirlar mi .yonetimin bu kritik yilda bu sorunu cozmesi lazim. Yoksa alti yildir muthis mucadele ile elde edilen ve Ankaragucumuze yakisir seviye kaybedilecektir. Basta td kartal ve tum oyuncularimiza guveniyoruz. Biraz daha cesaretli kehinde ve cerci den daha fazla istifade edecek cozumler bekliyoruz. Oyun kilitleniyor nerdeyse mac sonuna kadar oyun tarzini , oyuncuyu veya oynadigi bolgeyi degistiremedimiz gercegi var. Iki haftadir yenen gollerde kalecinin de buyuk hatasi var. Ancak yonetimin de ne yapip edip maddi problemleri halledip futbolculara hakettikleri odemeyi yapmasi lazim. Yoksa alt liglerde oldugu gibi sadece sirtini sivazlamakla bu isler uzun sure yurumez. Baskentinde mac oynatacak Stadi olmayan ve dunya / avrupa kupalarina ev sahipligi talebinde bulunmak da ayri bir komedi
2
Cankirili Simsar Seco
6 Ekim 201820:56
Iki haftadir en sikintili taraftarda biziz. Takimda organizasyon diye birsey olmadigi gibi taktik anlamdada sahada hicbirsey yok. Rastgele top oynayan bir gurup oyuncu var top bilincsizce oradan oraya atiliyor. Bir oyuncu topu aldiginda korkakligimizdan orta saha olsun bekler olsun ileride cogalip destek vermiyoruz top kayboldukca baski yiyoruz bu defada panik basliyor. Mucadele var kalite hic yok.Yaz doneminde bir adam akilli santrafor almazmi insan? Iki haftadir ceza sahasina yapilan yuksek ortalarin sayisini unuttum Ama ortalara kafa vuracak tek oyuncu Kehinde onuda oynatmiyorsun. Bence Kehinde kaleye sirti donuk oynayip orta sahayi oyuna soksa ve topuda kalemizden boylece uzak tutabilsek bu takim birseyler belki yapacak ama takimi secen sensin malesef biz degiliz.Surekli sahaydi paraydi mazeret duymaktan biktik. Elde olan oyunculardan en iyi performansi almak hocanin isi. Bunu basarmak icin vakit kaybi Putsila Faty vs yerine topa kafayi sokacak adamlara sans vermek belkide bir cozum. Arifi gonderin Erdem Seni aldiysan Her maca baslamis Ariften daha iyi olmasi gerekirken adam kenarda oturuyor.Cerci sagda Bifouma solda Kehinde ortada arkasinda ilhan daha geride moulin erdem sen ile bence takim daha etkili olur. Rakibin stoperlerine baski koyacak santrafor Kehinde kulubede. 2 hafta sonra bu kabus bitmeli.
1
ZugurtAga
6 Ekim 201819:38
Ismail hoca yerden goe kadar hakli yonetim bir teknik adam parasal konuda konusuyorsa demek futbolculara verilen sozler tutulmamis demektir ozellikle yabanci oyuncuyu ikna edemezsiniz ne yapiyorsaniz yapi burasi super lig kimsenin gozunun yasina bakmazlar odemeler bir sekilde yapilmali takimincogunlugu yabanci oyuncu yerli oyuncuyu belki ikna edebilirsin ama eli oglu dinlemez Ismail hca surekli sikinti icinde u guzel yurekli insanidaha fezla uzmeyin boyle devam ederse durum vahim demektir.
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