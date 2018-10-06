İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Altınordu - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Muhammed Demirci, Jerry Akamınko, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.