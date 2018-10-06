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İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Altınordu ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Altınordu - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Oğulcan Ülgün, , Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Serdar Deliktaş, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Muhammed Demirci, Jerry Akamınko, Tuncer Duhan Aksu, Bariş Örücü

Teknik Direktör:

Hakem: Erkan Engin, Furkan Ürün, Cemil Tunç, Yasin Kol

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Altınordu 1 - İstanbulspor 1
İstanbulspor 1 - Boluspor 3
İşte İstanbulspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
Hatayspor 1 - Altınordu 1
Hatayspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Hatayspor 1 - İstanbulspor 0
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