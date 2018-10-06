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Antalyaspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANTALYASPOR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Antalyaspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram, , Fernando Francısco Reges

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Tokat

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