Antalyaspor - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Maıcon Marques Bıtencourt, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Garry Mendes Rodrıgues, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Papa Alıoune Ndıaye, Ömer Bayram, , Fernando Francısco Reges
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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