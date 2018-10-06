Ankaragücü'nden kardeşine 3 puan

Site Yorumları

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9 Gurbet 6 Ekim 201821:34 BU takim böyle oynamaya devam ederse kesinlikle küme düsme adaylarindandir.birde bifuma ve faty cok basit ve cok Top kaybediyorlar.kartaladada bir sozüm olacak,elinde cerdi ve kehinde varsa oynat onlari.haftalardir ilhanda israr niye anlamiyorum

8 Profesor Oklitus 6 Ekim 201821:11 Takimi bastan dogru sececeksin sorun burada. Ismail hoca bazi oyuncularina guvenemiyor Ama digerlerine fazla guveniyor. Kenan Putsila Ilhan bu ligin oyunculari degil. Cerci topa dokundugunda kumasini belli ediyor.kondusyonsuzsa kenarda oturmakla bunu kazanamaz oynayarak kazanir. Maca baslatirsin 65 de cikarirsin bir sonraki macta 75 oynar. Ustelik Cerci 10 numarada oynayabilen bir oyuncu sut atma yetenegi buyuk.Putsila oynadigi maclarda tek uzaktan sut, frikik atmadi. Topu yan pas yapmakla forma hakedilmemeli. Bifouma ne yapacagi belli olmayan oyuncu onu oynatacak orta saha lazim. Cerci sag acikta baslamali olmadi cekersin 10 numara santrafor arkasi oynar ve gayet harika paslarda atar. Ileride Bodur santraforlarla bu ligde hicbir sey basaramazsin.Ben buradayim diyecek, hava topu indirecek, fizigiyle dagitacak pivot oyuncu gerek. Yoksa top ileride kalmaz her dakika kalene baska bir saldiriyla ugrasirsin. Oyuncun oynadigindan zevk almaz senin dediklerini yapmaz. Sahada mutsuz dolasir. Bir an once fazla temkinli oyundan vazgecmek lazim. Rakipleri uzerine davet etmek her zaman iyi fikir degil.Takima ocakta biraz suratli ve kaliteli oyuncu kazandirmak mecburiyetindesin.Bu takimla 3 mac sonra ligin dibine oturursun sonrasi soyunma odasinda isyan. Surekli sakatliklar bence birazda antreman yontemlerinden kaynakli.

7 Şakir 6 Ekim 201820:58 Takımda düşüş var. Doğru dürüst pas yapamıyorlar. Süperligde oynayamayacak futbolcular var. Alt ligde iyi iş yaparlar ama burada nafile. Ocak ayında iyi takviyeler şart.

6 Aykırı 6 Ekim 201819:32 Hocaya layık bence elindeki malzemeyi en iyi şekilde kullanıyor.ismail hocama sonuna kadar güveniyor be bizi ligde tutacağına inanıyorum

5 Ankarali 6 Ekim 201818:58 Dost acı soyler

4 adilane 6 Ekim 201818:57 Kardeslerin maci Bursasporun hakli galibiyeti ile sonuclandi ben beraberlik beklentisinde idim ancak sakatliklar takimin duzenini bozdu Ismail hocanin planlari bozuldu xaten takim sakat futbolcu coklugundan muzdaripken sakatlar ordusuna ddort kisi eklendimilli ara insallah iyi gelir sakatlar duzelir lige iyibaslariz .

3 ANGARALI 6 Ekim 201818:56 Sakatlıklar tamam ama elinde CERCİ diye bir adam var kadrodaysa onunla başlarsın yorulduğunda değiştirirsin,BİFOMA Diye ne yağtığını bilmiyen 8 maç olmuş takımı kutaracak bir hareketi yok daha hala ısrar ediyorsun ankaragücüne uymadı,İLHAN PARLAK KENAN tff 1.lig oyuncuları daha bunlardan meted umuyoruz.kötü bursaya bile yeniliyoruz .derhal ismail hoca radikal karar alıp ona göre takım kurmalı.

2 Ankarali 6 Ekim 201818:55 Bu takımdan hiç bişey olmaz hele ismail kartalla adam oyunu okuyamiyo hatlar köpük antalya maçında uzun defansa yan topla hücum kanatlar çok kenarda kaliyo tesadüf 10 puan