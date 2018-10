Ankaragücü'nden kardeşine 3 puan

8

Profesor Oklitus

6 Ekim 201821:11

Takimi bastan dogru sececeksin sorun burada. Ismail hoca bazi oyuncularina guvenemiyor Ama digerlerine fazla guveniyor. Kenan Putsila Ilhan bu ligin oyunculari degil. Cerci topa dokundugunda kumasini belli ediyor.kondusyonsuzsa kenarda oturmakla bunu kazanamaz oynayarak kazanir. Maca baslatirsin 65 de cikarirsin bir sonraki macta 75 oynar. Ustelik Cerci 10 numarada oynayabilen bir oyuncu sut atma yetenegi buyuk.Putsila oynadigi maclarda tek uzaktan sut, frikik atmadi. Topu yan pas yapmakla forma hakedilmemeli. Bifouma ne yapacagi belli olmayan oyuncu onu oynatacak orta saha lazim. Cerci sag acikta baslamali olmadi cekersin 10 numara santrafor arkasi oynar ve gayet harika paslarda atar. Ileride Bodur santraforlarla bu ligde hicbir sey basaramazsin.Ben buradayim diyecek, hava topu indirecek, fizigiyle dagitacak pivot oyuncu gerek. Yoksa top ileride kalmaz her dakika kalene baska bir saldiriyla ugrasirsin. Oyuncun oynadigindan zevk almaz senin dediklerini yapmaz. Sahada mutsuz dolasir. Bir an once fazla temkinli oyundan vazgecmek lazim. Rakipleri uzerine davet etmek her zaman iyi fikir degil.Takima ocakta biraz suratli ve kaliteli oyuncu kazandirmak mecburiyetindesin.Bu takimla 3 mac sonra ligin dibine oturursun sonrasi soyunma odasinda isyan. Surekli sakatliklar bence birazda antreman yontemlerinden kaynakli.