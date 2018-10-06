Ankaragücü'nden kardeşine 3 puan

Bursaspor 1 - MKE Ankaragücü 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Bursaspor ile MKE Ankaragücü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 1-0 kazandı.
Bursaspor: Okan Koçuk, Aurelien Chedjou, Iasmin Latovlevici, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Bogdan Stancu (56' Allano Lima), Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Umut Meraş (80' Burak Kapacak), Ramazan Keskin, Diafra Sakho (90' Umut Nayir)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Johannes Hopf, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan (38' Bakary Kone), Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Ricardo Faty, Anton Putsila (77' Alessio Cerci), Youness Mokhtar (15' Kenan Özer), Thibault Moulin, Thievy Bifouma, İlhan Parlak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç
Gol: DK 22: Umut Meraş (Bursaspor)
Sarı Kart: DK 72: Ramazan Keskin (Bursaspor)
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