BB Erzurumspor 1 - Alanyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 1-0 kazandı.
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Stephane Acka, Özer Hurmacı, Emrah Başsan (82' Siphiwe Tshabalala), Jasmin Scuk, Moussa Kone (76' Lennart Thy), Taylan Antalyalı (69' İbrahim Akdağ), Gilles Sunu
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
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Alanyaspor: Ufuk Ceylan (20' Haydar Yılmaz), Fabrice N'sakala, Baiano, Barış Başdaş, Merih Demiral, Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (84' Cenk Ahmet Alkılıç), Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Bobo (57' Djalma Campos)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey, Özgüç Türkalp
Gol: DK 54: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 67: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), DK 74: Gilles Sunu (BB Erzurumspor), DK 90: Baiano (Alanyaspor)
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