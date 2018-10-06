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BB Erzurumspor 1 - Alanyaspor 0
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BB ERZURUMSPOR 1 - ALANYASPOR 0

BB Erzurumspor 1 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 1-0 kazandı.

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BB Erzurumspor 1 - Alanyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 1-0 kazandı.

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Stephane Acka, Özer Hurmacı, Emrah Başsan (82' Siphiwe Tshabalala), Jasmin Scuk, Moussa Kone (76' Lennart Thy), Taylan Antalyalı (69' İbrahim Akdağ), Gilles Sunu

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Alanyaspor: Ufuk Ceylan (20' Haydar Yılmaz), Fabrice N'sakala, Baiano, Barış Başdaş, Merih Demiral, Giannis Maniatis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (84' Cenk Ahmet Alkılıç), Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Bobo (57' Djalma Campos)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey, Özgüç Türkalp

Gol: DK 54: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 67: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), DK 74: Gilles Sunu (BB Erzurumspor), DK 90: Baiano (Alanyaspor)

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