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Denizlispor'da Özköylü dönemi bitti!
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DENİZLİSPOR'DA ÖZKÖYLÜ DÖNEMİ BİTTİ!

Denizlispor'da Özköylü dönemi bitti!

Denizlispor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

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Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız' da teknik direktörlük görevinde bulunan Osman Özköylü ve ekibi ile yollarımız yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda ayrılmıştır" dendi.
Başkan Yardımcısı Taner Atilla da Özköylü'yü eleştirdi.

Yönetim kurulu kararıyla Özköylü'yü gönderdiklerini açıklayan Atilla, "Haftalardır gereksiz açıklamalar yapıyor. Bu da takımın motivasyonunu bozup, moralini düşürüyor. Bugün yine toplantıda kendisine bu sözler sorulduğunda 'Söylediklerimin arkasındayım' diyerek cevap verdi. Kimse Denizlispor Kulübü'nden daha büyük değildir. Kendisine 175 bin TL ödedik, tüm primlerini aldı, daha ligin 8. haftasındayız. Hafta arası yine para alacaktı ve daha ligin başında alacağının 3'te 1'ini cebine koymuş olacaktı. Hafta arası da para dağıtacağımız söyledik. Bu kadar neyin para hırsı. Kendisi bize karga beslemiyoruz demişti. Bizler karga değil horoz besliyoruz" dedi.

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