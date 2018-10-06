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Daha maçın ilk yarısında Ankaragücü'nde 3 oyuncu birden sakatlandı...
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DAHA MAÇIN İLK YARISINDA ANKARAGÜCÜ'NDE 3 OYUNCU BİRDEN SAKATLANDI...

Daha maçın ilk yarısında Ankaragücü'nde 3 oyuncu birden sakatlandı...

Bu sezon gerek zemin gerek yeterli sezon başı çalışmayı yapamadığı için sakatlıklar ile başı dertte olan Ankaragücü, zorlu Bursaspor maçında peş peşe sakatlık şoku yaşadı.

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Bu sezon gerek zemin gerek yeterli sezon başı çalışmayı yapamadığı için sakatlıklar ile başı dertte olan Ankaragücü, zorlu Bursaspor maçında peş peşe sakatlık şoku yaşadı.

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklama yapan teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıklardan yana dertli olduğunu, kadro kurmakta zorlandığını söylemişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra esame listesinde ilk 11’de görünen El Kabir, ısınırken sakatlandı. Daha maç başlamadan oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kalan İsmail Kartal, oyuna Mouhtar’ı aldı.

Karşılanın henüz 13’ncü dakikasında sakatlanan Mouhtar yerini Kenan’a bıraktı.

22’nci dakikada yenen gol sonrası 1-0 yenik duruma düşen Ankaragücü, oyunu eşitlemeye çalışırken, kaleci Hopf ile çarpışan Yalçın sakatlandı ve yerini kırmızı kart cezasından yeni kurtulan Kone oyuna girdi.

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Profesor Oklitus
6 Ekim 201821:15
Ne ilginc iki faslida sakatlaniverdi. Soyluyoruz sahada kafasi kopmus tavuk gibi kosusturmakla El Kebir 2 gunde bikar ve omuzlari dusmeye baslar.Moukhtar hakeza. Baktilarki ne pas var ne dogru durust bir organize atak basladilar yan cizmeye. Ocakta ikiside gider ve sadece onlarlada kalmaz. Para almadan yabanci topa ayak bile uzatmaz.
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Abdulkadir ç.
6 Ekim 201818:49
Para sakatlığı bunlar paraa
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