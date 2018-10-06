Daha maçın ilk yarısında Ankaragücü'nde 3 oyuncu birden sakatlandı...

2

Profesor Oklitus

6 Ekim 201821:15

Ne ilginc iki faslida sakatlaniverdi. Soyluyoruz sahada kafasi kopmus tavuk gibi kosusturmakla El Kebir 2 gunde bikar ve omuzlari dusmeye baslar.Moukhtar hakeza. Baktilarki ne pas var ne dogru durust bir organize atak basladilar yan cizmeye. Ocakta ikiside gider ve sadece onlarlada kalmaz. Para almadan yabanci topa ayak bile uzatmaz.