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Ümraniyespor 3 - Denizlispor 0
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ÜMRANİYESPOR 3 - DENİZLİSPOR 0

Ümraniyespor 3 - Denizlispor 0

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 3-0 kazandı.

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Ümraniyespor 3 - Denizlispor 0

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 3-0 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Levy Madinda (87' Bahadır Taşdelen), Andreas Vasilogiannis (83' Boubacar Diabang), Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Emircan Altıntaş, Leandrinho (67' Atabey Çiçek)

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Mehmet Taş (46' Burak Çalık), Taha Can Velioğlu, Abdülkerim Bardakçı, Ismail Aissati, Ziya Alkurt, Recep Niyaz, Deniz Vural, Alperen Babacan (83' Muhammet Ertürk), Mehmet Akyüz (76' Cihan Özkaymak)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta, Mustafa Aydın

Goller: DK 7: Levy Madinda (Ümraniyespor), DK 20: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 84: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 50: Abdülkerim Bardakçı (Denizlispor), DK 57: Recep Niyaz (Denizlispor), DK 76: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 80: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 82: Atabey Çiçek (Ümraniyespor), DK 88: Ziya Alkurt (Denizlispor)

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