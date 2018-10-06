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Afjet Afyonspor 5 - K Karabükspor 0
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AFJET AFYONSPOR 5 - K KARABÜKSPOR 0

Afjet Afyonspor 5 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Afjet Afyonspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 5-0 kazandı.

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Afjet Afyonspor 5 - K Karabükspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Afjet Afyonspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 5-0 kazandı.

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan (85' Ali Kılıç), Türker Toptaş, Yasin Yener, İsmet Benli, Taşkın İlter, Oltan Karakullukçu (82' Sinan Özkan), Theodore Mendy, Enes Ata (61' Ersel Aslıyüksek)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin (46' Arif Bostancı), Ali Kemal Yılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın (62' Fatih Kızılay), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (78' Toykan Topuz)

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Onur Karabaş, Kemal Mavi, Çetin Öncel, Mert Güzenge

Goller: DK 36: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 47: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor ), DK 59: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor ), DK 71: Bayram Çetin (Afjet Afyonspor ), DK 81: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor )

Sarı Kart: DK 67: Taşkın İlter (Afjet Afyonspor )

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