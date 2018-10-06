Kayserispor 2 - Çaykur Rizespor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Cristian Sapunaru (90' Mert Özyıldırım), Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Şamil Cinaz, Rajko Rotman, Bilal Başacıkoğlu (71' Silvestre Varela), Bernard Mensah (80' Asamoah Gyan), Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Jakub Brabec, Marwane Saadane, Ali Çamdalı, Musa Çağıran (78' Oleksandr Gladky), Fernando Boldrin, Aminu Umar (7' Süleyman Koç), Braian Samudio, Vedat Muriqi (88' Mustafa Saymak)
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan, Bahattin Şimşek
Goller: DK 25: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 62: Tjaronn Chery (Kayserispor), DK 73: Umut Bulut (Kayserispor), DK 86: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 20: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 65: Silviu Lung (Kayserispor), DK 90: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 90: Oleksandr Gladky (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kartlar: DK 12: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 45: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)
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