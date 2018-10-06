BB Erzurumspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Stephane Ghıslaın Acka, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Ufuk Ceylan, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey, Özgüç Türkalp
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.