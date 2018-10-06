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BB Erzurumspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BB ERZURUMSPOR - ALANYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

BB Erzurumspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Alanyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Özer Hurmacı, Stephane Ghıslaın Acka, Leo Schwechlen, , Taylan Antalyalı, , Emrah Başsan, Auremır Evangelısta Dos Santos, Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Barış Başdaş, Ufuk Ceylan, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey, Özgüç Türkalp

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BB Erzurumspor 1 - Alanyaspor 0
Alanyaspor 2 - Akhisar Bel. 1
İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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