Bursaspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Bursaspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Ertuğrul Ersoy, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Anton Putsıla, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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