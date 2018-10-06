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Bursaspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Bursaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Bursaspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Ertuğrul Ersoy, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Barış Yardımcı, Okan Kocuk, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Samet Aybaba

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Anton Putsıla, İlhan Parlak, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık, Kutluhan Bilgiç

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