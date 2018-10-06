İşte Afjet Afyonspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Enes Ata, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu, Theodore Bernard Mendy
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Furkan Kaçar, Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Onur Karabaş, Kemal Mavi, Çetin Öncel, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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