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İşte Afjet Afyonspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AFJET AFYONSPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Afjet Afyonspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Afjet Afyonspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Enes Ata, Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu, Theodore Bernard Mendy

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

K Karabükspor: Furkan Kaçar, Ahmet Karadayı, , , Can Sıkılmaz, , Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Hakem: Onur Karabaş, Kemal Mavi, Çetin Öncel, Mert Güzenge

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