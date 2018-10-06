Ümraniyespor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Mehmet Taş, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta, Mustafa Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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