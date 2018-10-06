﻿
Ümraniyespor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ümraniyespor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

361 Okunma

Ümraniyespor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 8. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Mehmet Taş, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta, Mustafa Aydın

﻿

Denizlispor'da Özköylü dönemi bitti!
Ümraniyespor 3 - Denizlispor 0
K Karabükspor 0 - Ümraniyespor 1
K Karabükspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
Denizlispor 3 - Elazığspor 0
Denizlispor - Elazığspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿