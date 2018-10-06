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Kayserispor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Rajko Rotman, Şamil Çinaz, , Umut Bulut, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Çaykur Rizespor: Musa Çağıran, Amınu Umar, Vedat Murıç, Fernando Henrıque Boldrın, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Ali Çamdalı, Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan, Bahattin Şimşek

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