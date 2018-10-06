Kardeşler 6 sene sonra süper ligde buluşuyor..

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 8.haftanın en anlamlı karşılaşmalarından biri oynanacak. Ankaragücü kardeş Bursaspor'a konuk olacak ve dostluk görüntüleri yine tüm Türkiye'ye örnek olacak.

Bursaspor ve Ankaragücü resmi maç olarak en son 2012 yılında karşılaşmıştı. Ankaragücü rakibine en son 10 yıl önce yenmişti.

Bursaspor ve Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de en son 6 sene önce karşı karşıya gelmişti. 17 Mart 2012 tarihinde Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar, 2-1 kazanmıştı.

ANKARAGÜCÜ 2008'DE KAZANDI

Son oynanan resmi maçlarda Bursaspor'un Ankaragücü'ne karşı üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertlilere, Bursaspor'u son olarak 30 Mart 2008 tarihinde 2-0'lık skorla yenmişti.

İki takım sezon başı hazırlık maçında karşılaşmış ve Ankaragücü sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Maçın başlangıç saati 16:00. Maçı Özgür Yankaya yönetecek. 5 puanlı Bursaspor 17. sırada bulunuyor, Ankaragücü 10 puana sahip ve 11. sırada.

Bu sezon galibiyetle henüz tanışamayan Bursaspor, topladığpı 5 puanı da beraberliklerden aldı. 2 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.

6 sene sonra tekrar döndüğü Süper Lige harika bir başlangıç yapan Ankaragücü, 3 maçta sahadan galip ayrılırken 1 maçta ise berabere kaldı.

Bursa kafilesinde sakatlığı bulunan Brice Dja Djedje ve Kubilay Kanatsızkuş yer almayacak.

Fransız oyuncu Thomas Heurtaux'ta bu maçta yer alamayacak.

Başkent ekibinin maça şu 11'le başlaması bekleniyor:

Hopf- Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto- Faty, Sedat- Bifouma, Moulin (İlhan), Mokhtar- El Kabir.